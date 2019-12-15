1156 شركة إماراتية تستثمر في مصر

المصدر: القاهرة - عبد الحي محمد

تضم قائمة الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار المصرية أكثر من 1156 شركة إماراتية تنتشر في نحو 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً واستراتيجياً، وخلال السنوات الماضية استأثرت قطاعات العقارات والاتصالات والزراعة واللوجستيات بغالبية الاستثمارات الإماراتية، إلا أن العامين الماضيين شهدا تحولاً نوعياً، حيث لوحظ التركيز على قطاع تجارة التجزئة، وذلك من خلال مشاريع مجموعتي ماجد الفطيم واللولو وأبرزها مول مصر أكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما توجهت الاستثمارات الإماراتية في مصر بقوة إلى قطاع النفط والغاز، وذلك باستحواذ شركتي مبادلة ودراجون أويل على حصص من مشاريع حقول برية وبحرية.

كما أُعطي مشروع الخليج للسكر، وهو المشروع الذي تديره مجموعة «الغرير» باستثمار يصل قيمته إلى مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن من السكر سنوياً تسد العجز في السوق المصري، زخماً كبيراً للاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعة.

ومن المقرر أن يشهد العام المقبل 2020 دخول استثمارات إماراتية جديدة أكبر في قطاعات أخرى مهمة وحيوية، مثل الطاقة المتجددة.