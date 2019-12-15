منطقة صناعية جديدة لموانئ دبي العالمية على مساحة 25 كيلو متراً

التقى الوفد الاستثماري الإماراتي خلال زيارته المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي كشف عن وجود فرص كبيرة للمستثمرين الإماراتيين في القطاع الصناعي واللوجستي، مشيراً إلى أن الهيئة على وشك الاتفاق مع موانئ دبي العالمية لتخصيص منطقة صناعية لها على مساحة 25 كيلومتراً، تكون متخصصة في تجميع مكونات السيارات وصناعات التغليف والأدوات المنزلية والهندسية، ومن المتوقع الاتفاق على التكلفة الاستثمارية لهذه المنطقة الأسبوع الجاري.

وقال إن المرحلة الأولى للمنطقة ستبدأ على مساحة 5 كيلومترات، كما تتفاوض الهيئة مع موانئ دبي العالمية على مشاريع للبتروكيماويات في منطقة السخنة، إضافة إلى منح فرص استثمارية جديدة لموانئ دبي العالمية لإجراء توسعات جديدة في ميناء السخنة، ومستعدون لمنح موانئ دبي العالمية مشاريع وامتيازات أخرى في القطاع اللوجستي، حيث إن تجربتنا معها ممتازة للغاية ولدينا مشروع طموح كبير مع شركة «ياسيد بحرى» الإماراتية في منطقة شرق بورسعيد، ومنطقتنا الاقتصادية كبيرة للغاية حيث تقع على مساحة 460 كيلومتراً، وتزخر بفرص استثمارية كبيرة، ويتم التركيز فيها حالياً على المشاريع الصناعية واللوجستية، وتستهدف مصر رفع مساهمة الصناعة في ناتجها الإجمالي من 19% إلى 21% بحلول 2021، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين والأجانب على الصناعة، حيث صدرت أكثر من 35 ألف رخصة صناعية خلال العامين الماضيين.