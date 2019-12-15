700 مليار جنيه استثمارات العاصمة الإدارية.. تصل إلى تريليون قريباً

قام الوفد الاستثماري الإماراتي بجولة تعرف خلالها على الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على مساحة 40 ألف فدان، ويبلغ حجم استثماراتها حالياً نحو 700 مليار جنيه ترتفع خلال الفترة المقبلة إلى تريليون جنيه، وهو ما أوضحه اللواء أركان حرب شعبان ضاحي عباس، نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المسؤول عن مشروع العاصمة.

ودعا المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في العاصمة الجديدة، مؤكداً أنها ستصبح مدينة المال والأعمال الأولى والأكبر في مصر خلال السنوات المقبلة، حيث تضم مقرات لمجلس الوزراء والوزارات المصرية ومجلس النواب وآلاف الوحدات والفيلات السكنية.

إضافة إلى 20 برجاً شاهقاً تنفذها شركة صينية تشكل حي المال والأعمال، وأن المدينة مازالت بحاجة إلى مشاريع استثمارية أبرزها جامعات ومدارس وفنادق ومراكز تجارية وترفيهية ومستشفيات، وارتفع سعر المتر المربع فيها خلال عام واحد من 2200 جنيه إلى 4400 جنيه بنسبة 100%، وتتفاوض إدارة المدينة حالياً مع مستثمرين إماراتيين أبرزهم مجموعة الفطيم.