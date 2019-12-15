«دبي للاستثمار» تفوز بالجائزة الذهبية لجودة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

حصلت دبي للاستثمار على الجائزة الذهبية لجودة وفخامة الأعمال 2019 من وكالة «أذروايز للإدارة والاستشارات» الفرنسية، وتسلم الجائزة خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين بالشركة، خلال حضوره حفل توزيع الجوائز في العاصمة الإيطالية روما.

وبالتناغم مع تركيزها المستمر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق الدخول في مشاريع جديدة وتنويع استثماراتها، فقد تمكنت دبي للاستثمار من تحقيق التحول من مفهوم مبتكر إلى كيان متنوع الأنشطة في قطاعات متعددة، ليتم منحها هذه الجائزة تقديراً لهذه الجهود.

وحصلت الشركة على جائزتين مرموقتين، وهما «جائزة التميز في الجودة 2019»، التي تمنحها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة، وجائزة المستثمر العربي 2019، اعترافاً بجهود الشركة الهادفة إلى تحفيز وتطوير الاقتصاد المحلي، وتأثير ذلك على المجتمع.

يذكر أن الجائزة الذهبية للجودة وفخامة الأعمال تمنح للشركات تقديراً لإنجازاتها وتقدمها في مجال الابتكار والجودة والتكنولوجيا. وتقوم الشركة المانحة بجمع المعلومات، من خلال التشاور مع الأطراف المعنية لتحديد الشركات التي تستحق الفوز، استناداً إلى عملية التصويت، بما في ذلك مقارنة أدائها مع المعايير المختلفة، التي تؤثر على الأعمال.