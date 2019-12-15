مليونا مشاهدة لبوابة الموقع الرسمي لحكومة الإمارات في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد مشاهدات صفحات الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من مليوني مشاهدة خلال نوفمبر الماضي، مقابل مليون ومئتي زيارة شهدتها البوابة في نوفمبر 2018، بزيادة 67%، حيث زار البوابة أكثر من مليون زائر، منهم 800 ألف زائر جديد، ويعكس هذا الإقبال الكبير على الموقع العمل الكبير الذي بذله فريق البوابة في تطوير وإثراء المحتوى وإجراء التحديثات المستمرة عليها على مدار الساعة.

ويأتي هذا الإقبال بعد شهور قليلة من إطلاق حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد للموقع الرسمي ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

منصة شاملة

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «انسجاماً مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أسلوب الحياة الذكي، نحرص على توفير كل المعلومات الحكومية من خلال موقع u.ae الذي يمثل الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات على الإنترنت، ويعد منصة شاملة لكل ما يحتاجه الأفراد والشركات من معلومات حول القوانين والسياسات والخدمات والمشاريع وغيرها.

يؤكد الإقبال الكبير على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات فعالية الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة في سبيل تطوير القنوات الذكية في الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.

كما تعكس هذه الأرقام النجاح الكبير لاعتماد النطاق الجديد للبوابة (U.ae)، والذي جاء تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد ثقافة الابتكار والإبداع طريقاً لتأكيد الريادة لدولتنا والسعادة لمجتمعنا».

وأضاف: «إن نجاح البوابة في استقطاب جمهور المتعاملين يؤكد على أننا في الدرب الصحيح الذي نقتدي خلاله بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تعزيز دور البوابة كمحطة متكاملة للخدمات والمعلومات الحكومية والمشاركة الإلكترونية، بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا».