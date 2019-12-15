«لينكد إن»: المهن الرقمية الأسرع نمواً في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

نشرت شبكة «لينكدإن»، ضمن تقريرها السنوي للوظائف الناشئة ولأول مرة فصلاً خاصاً يركز على الإمارات كشف عن صعود ملحوظ وسريع للمهن المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والرقمي في الدولة.

وبحسب التقرير، جاءت المهن المرتبطة بعلم البيانات وهندسة الويب الشاملة والتسويق الرقمي والأمن الإلكتروني وتطوير البرامج ضمن الوظائف العشر الأولى الصاعدة في الإمارات، بينما حلّت الوظائف المرتبطة بالقطاعين التكنولوجي والتقني في المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ضمن الوظائف الأكثر طلباً في الإمارات.

واستناداً إلى بيانات تم جمعها بين عامي 2015 و2019، يقدم تقرير الوظائف الناشئة نظرة تحليلية مع رؤى مهمة حول توجهات أسواق العمل العالمية والمهن الأسرع نمواً اليوم في عالم الأعمال. ولأول مرة منذ إصدار نسخته الافتتاحية عام 2016، يقدم التقرير هذه السنة فصلاً خاصاً يركز بشكل أساسي على دولة الإمارات.

ويعتمد التقرير الذي أصدرته (لينكدإن) على تحليل الملفات العامة لمختلف المستخدمين الذين شغلوا منصباً واحداً على الأقل بدوام كامل داخل دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية. وبتحديد مجموعة المواهب المتاحة، استطاعت لينكدإن أن تحدد الوظائف التي تحظى بأكبر حصة من النمو.

الذكاء الاصطناعي

ويشير التقرير أن توجه الإمارات نحو الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة نتج بشكل أساسي عن الاستراتيجيات الوطنية الداعمة التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة، مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية دبي الذكية 2021، والتي شكلت محفزاً أساسياً لإنشاء هذه الوظائف والاستفادة منها في مجالات جديدة وناشئة ستمكّن الإمارات من تحقيق رؤيتها.

ووفق ما جاء في التقرير، فإن 11 من أصل 15 وظيــفة ناشئة تقع ضمن المجالين الرقمي والتكنولوجي، مما يفسر الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات بتكنولوجيا البيانات وتطبيقاتها المستقبلية الواسعة لمساعدتها على وضع رؤى واضحة واتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الحقائق والأرقام والمعطيات الدقيقة. كما تعد مؤشراً على التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات.

عصر الرقمنة

وقال علي مطر، رئيس (لينكدإن) في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا: «تمثل نتائج التقرير مؤشراً على الجهود النوعية والناجحة التي بذلتها الإمارات للانتقال بالقوى العاملة لديها نحو عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وفي ظل وجود حوالي 4 ملايين عضو في منصتنا بدولة الإمارات، فإن لدى (لينكدإن) القدرة على تحليل توجهات الوظائف وفرص العمل الصاعدة فيها على نطاق واسع».

وأضاف: «تركز رؤيتنا على خلق فرص واعدة لأعضاء منصتنا حول العالم. لذلك يعد تقرير الوظائف الناشئة 2019 مهماً لكل من الأفراد والشركات ويساعد الأعضاء على تكوين صورة أوضح عن مستقبلهم المهني والمهارات المطلوبة للنجاح في الوظائف الناشئة بالتزامن مع تشجيع الشركات والمؤسسات على وضع استراتيجيات ناجحة تتماشى مع التحولات التي نرصدها في السوق».

وفيما تستحوذ الوظائف الرقمية على الحصة الأكبر من تقرير الوظائف الناشئة لهذا العام، تندرج العديد من المهارات الجديدة ضمن فئات المهارات المتقدمة الرقمية والتطبيقية والتي تحتاج خبرات فنية عالية أو على أقل تقدير فهماً موسعاً للجوانب التقنية.

ويرصد التقرير، الذي يبحث أيضاً في المهارات الناشئة، احتمالية أن يزداد الطلب على المهارات الناعمة نظراً لتنامي انتشار الأتمتة. ويبيّن التقرير أن المهارات غير القابلة للأتمتة مثل التواصل والإبداع والتعاون ستصبح أكثر قيمة بالنسبة للمؤسسات في المستقبل، وستظل عنصراً رئيسياً في مهن المستقبل الرقمية واعتبر التقرير أن مهارات مثل إدارة فرق العمل والتفاوض والمهارات الإبداعية ستبقى مهمة بالنسبة للوظائف الناشئة الرقمية وغير الرقمية. ويشير التقرير إلى أن أهم القطاعات التي تستقطب المواهب الرقمية، تتضمن تكنولوجيا المعلومات والخدمات، خاصة مع شغل أكثر من 1480 وظيفة جديدة من الوظائف الناشئة الرقمية في السنوات الخمس الماضية. كما يجري توظيف المواهب التقنية الناشئة في قطاعات أخرى مختلفة، مثل الخدمات المالية والسيارات والتعليم وتجارة التجزئة والتسويق.

ويحلل تقرير الوظائف الناشئة مستقبل بيئة العمل بشكل موسع، مما يتيح للباحثين عن عمل وجهات التوظيف، فهم والتعرف على اتجاهات القوى العاملة. وبوجود أكثر من 660 مليون عضو حول العالم، ستساعد رؤى (لينكدإن) المهنيين على استكشاف الفرص الاقتصادية والتعرف على المتطلبات المستقبلية للقوى العاملة.

أهم الوظائف الناشئة في الإمارات

1- عالم بيانات

2- مهندس بيانات ونظم

3- أخصائي نجاح العملاء

4- أخصائي ضرائب

5 -مساعد دعم التعلم

6- أخصائي تسويق رقمي

7- أخصائي محتوى

8- أخصائي أمن إلكتروني

9- أخصائي شؤون رقمية

10- مطور أندرويد

11- أخصائي تحليل بيانات

12- مدير تجاري

13- رئيس تنفيذي للتسويق

14- أخصائي تقني

15- أخصائي فني

المنهجية

أجرت "لينكد إن" تحليل الوظائف الناشئة على جميع أعضاء الشبكة من خلال الملف الشخصي العام للأعضاء الذين شغلوا وظيفة بدوام كامل في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. فبعد تحديد مجموعة المواهب، قامت بحساب حصة التوظيف ومعدل النمو السنوي المركب من هذه النسبة لكل وظيفة بين عامي 2015 و2019، وذلك لتحديد الوظائف ذات النمو الأعلى، والتي تدخل بالتالي في قائمتنا للوظائف الناشئة.