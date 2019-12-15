«ماج سيتي» يضيف 5100 وحدة سكنية إلى دبي بملياري درهم

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

وضعت شركة «ماج للتطوير» في دبي حجر الأساس لمشروع «ماج سيتي» ضمن مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان دستركت 7، باستثمارات تقدر بنحو ملياري درهم لإضافة 5100 وحدة سكنية من الفلل والشقق بالشراكة مع المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، وشركة «سي سي 7» الصينية بحضور مسؤولين حكوميين من دولتي الإمارات والصين وعدد كبــير من أعـــضاء مجلس الإدارة العليا بالشركتين، فضلاً عن مطورين عقاريين وخبراء بالمجال.

وأكد موفق القداح، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة ماج القابضة وشركة ماج للتطوير أن المشروع يأتي تماشياً مع «رسالة الموسم الجديد»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكدت ضرورة تنفيذ مشاريع نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة لمواصلة الريادة والتميز في كل القطاعات الحيوية بالدولة، حيث عملنا على تصميم مدينة نموذجية تضم خدمات ومرافق متكاملة مما يوفر بيئة اجتماعية مستدامة لسكان المشروع، ويقلل من الحاجة للتنقل لتأمين مستلزمات المعيشة صممنا مشروع ماج سيتي وفق معايير جديدة تم دراستها لضمان أفضل استخدام للمساحات وتقليل كلفة رسوم الخدمة والكلفة التشغيلية للمشروع مما يعزز العوائد الاستثمارية لعملائنا.

أعلى المعايير

واستعرض القداح، خلال جولة ميدانية مع الحضور وعدد كبير من الصحافيين خطة عمل «ماج سيتي»، ومواعيد بدء الأعمال الإنشائية في المراحل الأولى المختلفة من الأولى وحتى الخامسة. وشرح مزايا المشروع، والذي يضم 5100 وحدة سكنية من الفلل والشقق، ويبعد عن وسط مدينة دبي 5 دقائق، مؤكداً العناية الشديدة في اختيار الشركات المنفذة، والتي على رأسها المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، فضلاً عن اختيار كل تصاميم المشروع ومواده الخام وفق أعلى معايير الجودة والبناء الحديث، وكذلك التأكيد على الالتزام بخطط التسليم، واعداً بإنجاز المشروع في التوقيت المحدد له في 2022.

وأكد القداح أن الشركة طرحت أخيراً خططاً مبتكرة ليصبح تملك العقار في متناول الجميع، حيث يعد مشروع ماج سيتي إضافة جديدة للسوق العقاري في المنطقة لتعزيز تنافسية دبي.

شراكة استراتيجية

ومن جهته قال داي هيجن رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة: «نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة ماج للتطوير لتعزيز تواجدنا في السوق الإماراتي، باعتباره أحد أهم وأكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «تبلغ القيمة الإجمالية للعقود المنفذة للمجموعة حالياً في الإمارات والسعودية وعُمان والعراق ودول أخرى حوالي 3.2 مليارات دولار، هذه العقود تشمل الإسكان والبنية التحتية والصناعات البتروكيماوية والكيميائية، حيث نعمل الآن على 329 مشروعاً قيد الإنشاء، بقيمة تقارب 50 مليار دولار».