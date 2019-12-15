وضع حجر أساس المقر الإقليمي لمجموعة جوتن في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجمع دبي للعلوم، مجمع الأعمال الشامل الذي يركز على العلوم والتابع لمجموعة تيكوم، عن انضمام مجموعة جوتن العالمية للطلاء إليه حيث سيستقبل المقر الإقليمي الجديد والذي يضم مختبر البحث والتطوير الوحيد للشركة في الشرق الأوسط.وتمتلك جوتن 40 منشأة إنتاج في 24 دولة، فضلاً عن 62 شركة في 45 دولة، إلى جانب ممثلين عن الشركة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ووضعت الشركة حجر الأساس للمنشأة الجديدة التي ستبنى بمساحة 230 ألف قدم مربع تلبية للمتطلبات الحالية والمستقبلية في فعالية شارك فيها عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، ومروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم، وأود غليديتش رئيس مجلس إدارة مجموعة جوتن، وهيرف كروزير المدير الإقليمي للبحث والتطوير، بالشرق الأوسط والهند وأفريقيا في مجموعة جوتن.

ويعمل 47 موظفاً من جوتن حالياً في البحث في المنطقة.

وقال عبدالله بالهول: «تواصل مجموعة تيكوم التزامها إنشاء أنظمة تجارية عالمية المستوى، حيث نؤمن بأن التقدم الحقيقي يتوقّف على توفير بيئة تعزز الإنتاجية وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير».

وقال مروان عبد العزيز جناحي: «يسعى مجمع دبي للعلوم من خلال بنيته التحتية المتطورة إلى استقطاب الشركات الرائدة التي تركز على البحث والعلوم بهدف تطوير هذا القطاع الاستراتيجي في دبي».

وقال مورتن فون الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة جوتن: «يمثل الاستثمار في المقر الإقليمي الجديد ومركز الأبحاث والتطوير فرصة تجارية على غاية الأهمية لتطوير الصناعة».