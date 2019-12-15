130 دولة تستورد أغذية «جافزا»

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أعربت موانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات عن فخرها بنجاح المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بوصفها وجهة مفضلة لشركات الأغذية والمشروبات العالمية.ووفق بيانات موانئ دبي، تضم جافزا 525 شركات أغذية ومشروبات من 64 دولة، وتشكّل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 40% من عملاء هذه الشركات التي تصدير أو تعيد تصدير منتجات غذائية وزراعية وحيوانية إلى ١٣٠ دولة.

وصناعة منتجات الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية واحدة من أفضل 5 قطاعات أداءً في جافزا، تولّد 3.5 ملايين طن متري من التجارة بقيمة 3 مليارات دولار. وتساهم مجتمعة بنسبة 18% من إجمالي تجارة القطاع في دبي من حيث الحجم، و16% من حيث القيمة، وقطاع المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية يوظف أكثر من 8000 شخصاً، أو ما يقارب 5% من إجمالي القوى العاملة في المناطق الحرة.

وتعتبر جافزا مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة واللوجستيات، إذ تقدّم للمستثمرين قاعدة ينطلقون من خلالها لتعزيز تجارتهم، وتطوير مصانعهم، وزيادة حجم التصدير والأنشطة الأخرى.

ومع أكثر من 7,500 شركة مسجلة في المنطقة الحرة، توفر هذه الشركات أكثر من 135 ألف وظيفة، لتصل قيمة تجارة جافزا إلى 93 مليار دولار في عام 2018. وتستحوذ الأغذية والمشروبات على نحو 80% من إجمالي قيمة هذه التجارة في دبي. ويُعدّ ميناء جبل علي البوابة التجارية لنحو 70% من تجارة هذا القطاع من خلال تقديم الدعم لأكثر من 6,000 تاجر في مجال الأغذية والمشروبات.