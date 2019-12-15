محفّزات دبي تجذب استثمارات عقارية أوروبية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يتوقع أن يشهد اقتصاد دبي نمواً بواقع 3.8% في 2020، أي ما يقرب من ضعف معدل نموه منذ 2018 وسط مؤشرات على التحسن، بحسب تقرير نشره حديثاً موقع «EMERGING Europ» ومقره لندن وهو منصة معلوماتية وإخبارية بجمهور عالمي يمثل 23 دولة ناشئة.

ووفق التقرير فإن في ذلك دلالة على أن المستثمرين من الاقتصادات الأوروبية الناشئة يتطلعون إلى شراء عقار في دبي في العامين المقبلين، مشيراً إلى حزم المبادرات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مؤكداً أن معرض إكسبو 2020 سيقدم أيضاً دفعة قوية للاقتصاد.

وقال التقرير، لا يزال سوق العقارات في الإمارات ميداناً غير مطروق إلى حد كبير من قبل المستثمرين من الدول الأوروبية الناشئة، مضيفاً أن المستثمرين الأوروبيين الذين يتطلعون لدخول سوق العقارات العالمي، سيجدون أن سوق العقارات في الإمارات من بين أكثر الأسواق ربحية.

وكشف التقرير أن الشركات من الاقتصادات الأوروبية الناشئة تعمل على زيادة عملياتها في الإمارات، حيث تعد السياحة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وتجهيز الأغذية والخدمات المالية وقطاع العقارات من الصناعات الرئيسية لتلك الشركات في المنطقة. وتعتبر التشيك ذات التواجد الأكبر في الدولة مع أكثر من 300 شركة، تليها أوكرانيا بـ250 شركة في دبي وحدها، ثم بولندا بأكثر من 100 شركة.

وتصدرت دبي قائمة أفضل وجهات السفر لعام 2020 صنفتها حديثاً مجلة «rchitectural Digest»، العالمية المتخصصة في مهارات التصميم الدولية والمنازل والمنتجات المبتكرة والأفكار الملهمة للثقافة والسفر، ومقرها كاليفورنيا، محتلة المرتبة 7 عالمياً.

وقالت المجلة إن دبي تعد العالم بمفاجآت جمة في العام المقبل، ففيها يقام معرض إكسبو 2020، أول معرض عالمي يقام على الإطلاق في الشرق الأوسط، الذي يتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر لمدة 6 أشهر.