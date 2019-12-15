80 مليوناً لإنجاز البنية التحتية لـ«جزيرة الجبيل»

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت شركة جزيرة جبيل للإستثمار عن منح عقد تتجاوز قيمته 80 مليون درهم لإنجاز أعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة الجبيل لشركة المقاولون الخليجيون والتي بدأت بالحزمة الأولى من الأعمال التي ستستمر على مدى 18 شهراً في قريتين من قرى المشروع الست وهما مرفأ الجبيل وسوق الجبيل لتصل القيمة الإجمالية لعقود أعمال البنية التحتية التي منحتها الشركة حتى الآن إلى 120 مليون درهم من أصل 600 مليون درهم التكلفة الإجمالية لأعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة جبيل البالغة قيمته 5 مليارات درهم.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «نحن سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية في مشروع جزيرة الجبيل، بعد انتهاء الأعمال التمهيدية للمشروع، لنؤكد بذلك على التزامنا بتسليم قطع الأراضي في الموعد المحدد في الربع الثالث من عام 2021». وأضاف: «بفضل خبرتنا في القطاع ومعايير الجودة والإنشاء العالية التي نعتمدها، ستصبح جزيرة الجبيل الوجهة المرموقة والمفضلة للعيش وممارسة الأعمال في أبوظبي عبر توفير فرص استثمارية جذابة توائم تطلعات المستثمرين والسكان».