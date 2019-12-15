تعاون الغرفة العربية البرازيلية مع موانئ أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

وقعت الغرفة التجارية العربية البرازيلية مؤخراً مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون في المجال التقني والترويج للموانئ وإقامة الفعاليات والنشاطات المشتركة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الندوة، التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية في مقرها في ساو باولو واستعرضت الندوة، التي جاءت بعد زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى دولة الإمارات في شهر أكتوبر الماضي فرص الأعمال المتنامية في كل من ساو باولو، المركز المالي الحيوي في البرازيل؛ وميناء خليفة، أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم.

وحضر الندوة نحو 70 ممثلاً لشركات عاملة في قطاعات الأغذية والقهوة ومستحضرات التجميل والتعدين والإنشاءات والتجارة والخدمات الاستشارية في التجارة الخارجية وغيرها لتسليط الضوء على آفاق النمو المتاحة بين الشركات البرازيلية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تمثل المذكرة تتيح للطرفين استكشاف وتشجيع وتعزيز آفاق الاستثمار الكبيرة بينهما.

ومن خلال هذا التعاون، فإننا نفتح قنوات جديدة للشركات البرازيلية للدخول في سوق أبوظبي المتنامي».