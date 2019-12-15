«كامكو» تستكمل إجراءات الاندماج مع «جلوبل»

المصدر: الكويت ـ البيان

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ الإجراءات القانونية لعملية الاندماج بطريق الضم مع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بحيث تكون كامكو الشركة الدامجة وجلوبل الشركة المندمجة.

ويأتي ذلك عقب إتمام عملية إلغاء أسهم الخزينة ومبادلة أسهم رأسمال شركة جلوبل المملوكة لمساهميها (بخلاف الأسهم المملوكة لشركة كامكو)، والتي تبلغ إجمالي عدد 138,877,635 سهماً، مقابل 104,884,308 أسهم جديدة من أسهم زيادة رأسمال شركة كامكو والمخصصة حصراً لمساهمي شركة جلوبل أي بمعدل تبادل 0.75522821 سهم كامكو مقابل كل سهم من اسهم شركة جلوبل والتي تمت يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019 بحيث أصبح مساهمو الأقلية في جلوبل مساهمين في رأس مال شركة كامكو.

وأضافت كامكو عن بدء التداول بالأسهم الجديدة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019، أي أول يوم تداول عقب انتهاء عملية المبادلة وتعديل سجل مساهمي شركة كامكو، مشيرة إلى زيادة رأسمال الشركة بمبلغ قدره 10.5 ملايين دينار كويتي ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 34.2 مليون دينار كويتي.