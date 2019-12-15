«المحاسبين القانونيين» تعتمد «عزيزي»

المصدر: دبي - البيان

انضمت شركة عزيزي للتطوير العقاري، إلى برنامج جهة العمل المعتمدة لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتسليط الضوء على جهودها الهادفة لتعزيز رضا موظفيها، من خلال إطلاقها برامج متميزة للتدريب والتطوير، وغرس الثقافة المؤسسية المريحة.

وقال سانديب باثانيا، مدير الموارد البشرية في الشركة: «نحن ملتزمون بخلق بيئة عمل متنوعة تتسم بالأداء العالي، لدعم موظفينا في تحقيق تطلعاتهم طوال مسيرتهم المهنية. ومع وجود العديد من فرص التدريب والتطوير، نفخر بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين ذوي المهارات والخبرات العالية في المنطقة».

ويساعد برنامج جهات العمل المعتمدة المعترف به دولياً لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، الكفاءات المهنية المؤهلة في رحلتهم للبحث عن فرص العمل المناسبة، بالتوازي مع التطور الوظيفي الذي يحرزونه. ويكتسب البرنامج أهمية خاصة لاستقطابه مجموعة من الشركات العالمية البارزة، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«يونيليفر» و«جي بيه مورغان تشيس» و«جنرال إلكترويك» و«إتش إس بي سي»، إضافة إلى العديد من الجهات الاستشارية والبنوك وشركات التكنولوجيا، وغيرها من الشركات متعددة الجنسية الرائدة في مختلف القطاعات.