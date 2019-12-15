«رُوّاد» تعتمد تمويل 3 مشاريع جديدة بـ 1.16 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) تمويل 3 مشاريع ريادية جديدة توزعت بين نشاط أعمال فنية، ونشاط تصوير فوتوغرافي، ونشاط صناعي، ومن بينهم مشروعين لسيدات بقيمة 1,165 مليون درهم كما قررت اللجنة الموافقة على صرف الدفعة الثانية لأحد المشاريع الممولة بعد التأكد من بيانات المشروع وتشغيله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة بمقر المؤسسة بمبنى إكسبو الشارقة برئاسة خالد بطي الهاجري وعضوية كل من رغدة تريم، وخليل المنصوري، كما حضر الاجتماع من قبل الإدارة التنفيذية بالمؤسسة كل من حمد المحمود، مدير المؤسسة، وهيثم الشرقاوي، رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع، وناصر العويس، إداري أول تمويل.

وأكد خالد بطي الهاجري خلال الاجتماع ضرورة دراسة شروط الانتساب إلى عضوية المؤسسة، وتقديم مقترحات لتحسين ورفع امتيازات الأعضاء، وتطوير معايير تقييم رواد الأعمال والمشاريع المتقدمة للتمويل لتعزيز بيئة الأعمال الابتكارية، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم منظومة خدمات مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع المال وريادة الأعمال وبما يسهم بتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة.

واطلعت اللجنة على تقرير بأنشطة المؤسسة الفترة الماضية شاملاً مجموعة من الاجتماعات المتبادلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.