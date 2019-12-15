«اقتصادية الشارقة» تختتم برنامجها التدريبي في الصين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون مع كايزن للتدريب وإدارة الفعاليات رحلة تدريبية عملية لعدد من قيادات الصف الثاني والثالث في الدائرة في الصين بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في قيادة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الذكي وفقاً للخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية لتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وأشار سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن الدائرة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة، وتسخير كل الموارد المتاحة لتنمية الكوادر الوطنية وإعدادها وفق أرقى معايير الكفاءة الأمر الذي ينصبّ ضمن اهتمام الدائرة بتزويد كوادرها البشرية بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات سوق العمل وأكد أن الدائرة نفذت العديد من خطط تنمية المواهب الوطنية والبرامج التدريبية لموظفيها بهدف رفع مستوى كفاءة الموظفين والتي بدورها تساعدهم على تطوير حياتهم المهنية ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات عديدة أطلقتها الدائرة لموظفـــيها بهــدف صقــل مهاراتهم وهو ما يمثل عاملاً رئيسياً للارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة من النجاح والتميز.