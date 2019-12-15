غرفة عجمان تستشرف أبرز الفرص الاستثمارية في مصر

المصدر: عجمان - البيان

شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات «منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار»، والذي انعقد في القاهرة ـ مصر، ونظمته وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومجلس الأعمال المصري الإماراتي.حضر من جانب غرفة عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وعبدالله عبد المحسن النعيمي ـ مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء.

وصرحت الدكتورة آمنة خليفة أن وفد غرفة عجمان حرص خلال مشاركته على عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من مصر لبحث الفرص المتاحة في مختلف المجالات والتعريف بأبرز القطاعات والفرص الواعدة التي تمتلكها إمارة عجمان على وجه الخصوص.

وأشادت عضو مجلس إدارة غرفة عجمان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين القيادي والشعبي، الأمر الذي انعكس على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري الكبير بين البلدين.

واختتمت غرفة عجمان مشاركتها على رأس عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الأغذية والمشروبات والضيافة في معرض الأغذية الأفريقي «فود أفريكا 2019» ضمن المنصة المشتركة للإمارات والسعودية.