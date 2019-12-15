غرفة الشارقة تبحث فرص التعاون مع حكومة سانت بطرسبورغ

المصدر: الشارقة - البيان

استعرضت غرفة الشارقة مع حكومة سانت بطرسبورغ الروسية، مجالات التعاون المشترك بين قطاع الأعمال، وعدد من المواضيع الهادفة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ومدى إمكانية الاستفادة من خدمات الغرفة في بناء شراكات تخدم القطاع الخاص في الشارقة والمدينة الروسية وبحث أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة.جاء ذلك خلال لقاء عُقد مؤخراً في الغرفة بين محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وابو باكاروف نائب مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبورغ، بحضور عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية وجاسم المطوع مستشار الغرفة لشؤون العلاقات مع دول الكومنولث المستقلة.