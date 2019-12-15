أبوظبي تستضيف أول لجنة اقتصادية بين الإمارات ولاتفيا غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

تستضيف أبوظبي غداً أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا. يترأس أعمال اللجنة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ورالفس نميرو وزير الاقتصاد اللاتفي وبحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية من الجانبين.

ويأتي انعقاد اللجنة بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعها البلدان بداية العام الماضي بهدف الانتقال بمرحلة التعاون الاقتصادي والتجاري الراهنة إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً تترجم الفرص الحقيقية التي يطرحها اقتصاد الجانبين، وتفتح أسواقاً إقليمية جديدة لمستثمري البلدين.

ويترأس المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية اليوم الاجتماع التحضيري لأعمال اللجنة والذي سيبحث خلاله مع نظيره ريموندز الكسيجنكو نائب وزير الاقتصاد اللاتفي، بنود الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة بالتركيز على وضع تصور محدد للقطاعات الأبرز على خارطة التعاون.

وقال المهندس محمد الشحي، إن الاجتماعات الفنية والتحضيرية بين البلدين ركزت على تبادل الرؤى التنموية وتحديد القطاعات ذات الأولوية مع تسليط الضوء على القواسم المشتركة وإمكانية تطوير فرص تجارية واستثمارية جديدة تعزز من حجم التبادل التجاري وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاقتصادية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ولاتفيا حقق نحو 69 مليون دولار بنهاية 2018 بنمو 18% إلا أنها لا تزال أرقاماً أقل من حجم الإمكانات التجارية والاقتصادية التي يتمتع بها الجانبان.