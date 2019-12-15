«الأونكتاد»: الإمارات الـ19 عالمياً في الاستثمار بالخارج

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفت الإمارات في المركز الــ19 عالمياً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج الدولة، وفقاً للبيانات الواردة في «كتيب الإحصائيات لعام 2019» الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وتضمن الكتيب مجموعة من أحدث البيانات عن أداء مختلف دول العالم في قطاعات الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكان من بين البيانات إحصائية عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل دولة من دول العالم خارج حدودها حتى نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية الأجنبية المباشرة 15,079 مليار دولار في 2018، فيما بلغت نسبة هذه الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام نفسه 3,6%، كما بلغت نسبة أسهم الشركات الإماراتية بالخارج إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام نفسه 33%.

وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والدنمارك، وسويسرا، وفنلندا، وإيرلندا، والهند.

وكانت المراكز العشرة الأولى على الإحصائية من نصيب اليابان، والصين، وفرنسا، وهونغ كونغ، وألمانيا، وهولندا، وكندا، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، على التوالي.