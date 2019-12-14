"ماج سيتي" تضيف 5100 وحدة سكنية بملياري درهم في دبي

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

وضعت شركة "ماج للتطوير" في دبي حجر الأساس لمشروع "ماج سيتي"، الواقع في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان دستركت 7، باستثمارات تقدر بنحو ملياري درهم لإضافة 5100 وحدة سكنية من الفلل والشقق، بالشراكة مع المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، و شركة "سي سي 7" الصينية، بحضور مسؤولين حكوميين من دولتي الإمارات والصين وعدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة العليا بالشركتين، فضلاً عن مطوريين عقاريين وخبراء بالمجال.

وأكد موفق القداح، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة ماج القابضة وشركة ماج للتطوير أن اكلاق المشروع يأتي تماشياً مع «رسالة الموسم الجديد»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، التي أكدت ضرورة تنفيذ مشاريع نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة لمواصلة الريادة والتميز في كل القطاعات الحيوية بالدولة عملنا على تصميم مدينة نموذجية تضم خدمات ومرافق متكاملة مما يوفر بيئة اجتماعية مستدامة لسكان المشروع ويقلل من الحاجة للتنقل لتامين مستلزمات المعيشة، صممنا مشروع ماج سيتي وفق معيار جديدة تم دراستها لضمان أفضل استخدام للمساحات وتقليل كلفة رسوم الخدمة والكلفة التشغيلية للمشروع مما يعزز العوائد الاستثمارية لعملائنا".