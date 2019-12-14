تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي تتحكم في تكاليف المشروع وتقلل المخاطر

المصدر: دبي - البيان

اختتم المؤتمر الدولي لإدارة التكاليف والمشتريات والمخاطر أعماله في دبي، حيث شارك أكثر من 30 متحدثاً عالمياً من 15 دولة، وبحضور ما يقرب من 100 مشارك لفعاليات المؤتمر، وبمشاركة 15 شريكاً وراعياً، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الإبداع في التحكم في المشاريع واستعراض أفضل الحلول التقنية في مجال إدارة التكاليف والمخاطر في المشاريع.



وأفاد الدكتور ماجد فاروق حنا المدير رئيس المؤتمر، استعرض الخبراء خلال المؤتمر أفضل التجارب العالمية في مجال التقنيات الحديثة والثورة التكنولوجية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة واستخدام الليزر في مجال إدارة التكاليف والمخاطر والمشتريات في المشاريع العملاقة، والتي تم تطبيقها على مشاريع عملاقة، مما انعكس على تخفيض تكاليف المشروع، والتحكم في المخاطر، وزيادة الإنتاجية والفعالية.



وشهد الحدث الذي استمر يومين في دبي تقديم عدد من الجوائز لأفضل الممارسات في مجال إدارة التكاليف والمخاطر بحفل الافتتاح، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث فاز المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة بجائزة قائد الإبداع الهندسي في مجال التحكم في التكاليف والمخاطر في المشاريع عن هذا العام، كما فازت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بجائزة المرأة الرائدة عن هذا العام، وفاز فهد الحمادي الرئيس السابق لاتحاد المقاولين العرب، أحد مؤسسي الهيئة السعودية للمقاولين، بجائزة قائد العام في قطاع المقاولات في مجال التحكم في التكاليف والمخاطر في المشاريع، وفازت فاطمة علي حسن جابر مدير إدارة عقود المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة بجائزة مدير التكاليف عن هذا العام، وفاز بجائزة مدير التحكم في المشاريع المهندس رياز أحمد مدير التحكم في المشاريع بشركة جنرال إلكتريك، وفاز الدكتور إبراهيم بكري من الجامعة الأمريكية بدبي بجائزة أفضل بحث علمي لهذا العام، وفاز بجائزة مدير المخاطر فارون خاربنده من مؤسسة بروتيفيتي، وعن جائزة العام للمؤسسات، فازت إدارة عقود المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة بجائزة التميز في مجال إدارة المشتريات لهذا العام، وفازت جنرال إلكتريك بجائزة التميز والإبداع في إدارة المشاريع والتكاليف والمخاطر.





