«اقتصادية وشرطة دبي» تكرمان مشروعين لنزلاء المؤسسات العقابية

المصدر: دبي - البيان

كرمت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتعاون الاستراتيجي مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي مؤخراً أفضل مشروعين حرفيين لنزلاء السجون وهما سربجيت سينغ كاشمير، ومعروف حسين عبد الأحد، وذلك بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «عام 2019» في دولة الإمارات «عاماً للتسامح» يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً.

وقام بتكريم النزلاء كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي؛ والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية؛ والعميد مروان جلفار، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجول الحضور من اقتصادية دبي يرافقهم العميد علي الشمالي «قسم الحرف» للاطلاع على مختلف المشاريع التي يقوم بها النزلاء.