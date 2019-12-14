منصة «شي إن» تحتفل بموسم عروضها في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

اختارت منصة «شي إن» أبرز المواقع الإلكترونية العالمية المخصصة لبيع منتجات الأزياء دبي للاحتفال بموسم عروضها بنهاية العام وعروض الجمعة البيضاء مؤخراً،على متن يخت يحمل مشاهير السوشيال ميديا والشخصيات الأكثر تأثيراً في عالم الموضة في الإمارات.

انطلق اليخت من مرسى دبي مارينا حيث استعرضت آخر مجموعة لـ(شي إن) من الملابس العصرية .

وأفادت (شي إن) بأن الحدث حقق نجاحاً كبيراً ويتطلعون إلى المزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل.

وتأسست (شي إن)، في عام 2008، وتقدم مجموعة متنوعة من الخيارات لجميع الأعمار، بأسعار معقولة. وتهدف (شي إن) إلى توفير الموضة الرائجة ذات قيمة عالية مع التركيز أيضاً على الجودة والقيمة والخدمة.