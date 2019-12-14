حلول أڤيڤا تعزّز إمكانات التعاون بين المؤسسات وتزيد مرونتها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة أڤيڤا، المتخصصة عالمياً في البرمجيات الصناعية، عن إجراء تحسينات في حلولها لتحسين سلسلة القيمة لتمكين العملاء من التقليل من انعزال المعلومات وتحقيق الدمج الفعال بين عمليات الأعمال الحيوية عبر سلسلة القيمة التشغيلية.

وتدعم حلول أڤيڤا لتحسين سلسلة القيمة، كما أنها تساعد المشغلين في تعزيز الكفاءة واتخاذ القرارات بشكل أفضل وأسرع إلى جانب تقليل التكلفة وإيجاد فرص جديدة عبر سلسلة القيمة للعمليات التشغيلية. وقال هاربريت غولاتي، مدير التخطيط والعمليات لدى أڤيڤا: "تتعامل الشركات مع مجموعة قديمة من العمليات المتوارثة والمنفصلة وتعمل لربطها معاً بهدف تحقيق إمكانات الرؤية المتكاملة، مما يشكل أساساً للتحول الرقمي التشغيلي. يمثل تحسين سلسلة القيمة فرصة فريدة لتحقيق الانسجام بين كافة أنشطة الأعمال والعمليات في سلسلة التوريد .