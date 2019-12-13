«ويز إير» ثاني شركة طيران اقتصادي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم شركة أبوظبي التنموية القابضة إبرام اتفاق مبدئي مع شركة «ويز إير» لإطلاق شركة طيران اقتصادية جديدة، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتكون بذلك شركة الطيران الاقتصادي الثانية في العاصمة الإماراتية بعد «العربية للطيران أبوظبي»، التي ستدشن أولى رحلاتها في بداية العام المقبل.

وستعمل الشركة الجديدة، التي تطلق أولى رحلاتها خلال النصف الثاني من العام المقبل على تأسيس وجهات في أسواق وسط وشــرق وغرب أوروبا، بالإضافة إلى شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا على المدى الطويل، الأمر الذي سيسهم في زيادة زخم السياحة ونشاط حركة السفر عبر مطار أبوظبي.