حملة مشبوهة تستهدف المنتجات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أثارت حملة لمواقع وحسابات مشبوهة تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية خلال اليومين الماضيين، تساؤلات عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحملات المشبوهة التي تستهدف الدولة، باستخدام أسماء وحسابات وهمية يحمل الكثير منها أسماء سعوديين. وسعت الحملة إلى ترويج أكاذيب تتمحور حول قيام مصانع في منطقة جبل علي الحرة بتصدير مواد منخفضة الجودة إلى المملكة، بما فيها السجائر، غير أن الهيئة العامة للغذاء السعودية أصدرت بياناً نفت فيه هذه الشائعات.

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ـــ حملة مشبوهة تستهدف الدولة باستخدام حسابات وهمية لسعوديين