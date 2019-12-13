عروض خاصة من «تود إنجليش» في ليلة رأس السنة

المصدر: دبي- البيان

أعلن مطعم «تود إنجليش فود هول» إقامة حفل عشاء مميّز، بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة مع إطلالة، تتيح فرصة مشاهدة أجمل عروض الألعاب النارية، التي ستنطلق من برج خليفة، والنافورة الراقصة في أجواء احتفالية راقية.

وتتألف وجبة العشاء الفاخرة من ستة أطباق، حيث يمكن الاستمتاع بتناول أشهى الأطباق، التي تم تحضيرها بعناية لترضي جميع الأذواق، التي تتضمن تشكيلة متنوعة وغنية من أصناف المقبلات والحساء والأطباق الرئيسية والحلويات، إضافة إلى العديد من المفاجآت.

ويقع «مطعم تود إنجليش فود هول» في قاعة الأزياء في دبي مول، ويقدم أرقى وأشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية. ويتمتع هذا المطعم الضخم، الذي تبلغ مساحته 12000 قدم مربعة جلسات داخلية واسعة لتناول الطعام، وقاعة خارجية تطل على نافورة دبي وبرج خليفة.