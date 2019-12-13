محل لـ«جستيس» بمول الإمارات

المصدر: دبي- البيان

افتتحت العلامة التجارية جستيس، المتخصصة في الأزياء والأكسسوارات العصرية للفتيات، المحل العاشر لها في الإمارات بِمول الإمارات.

وتُعرف علامة جستيس بقيمها الـ6 التي تحرص على تشجيع كل فتاة على أن تكون إيجابية، وذكية، واجتماعية، ومبدعة، ومتفاعلة ونشيطة، وتسهم تلك القيم في إرشادهن ومساندتهن أيضاً خلال مختلف مراحل حياتهن.

وتضم تشكيلات الأزياء قطعاً شتوية كالجاكيتات والمعاطف، وملابس النوم المكونة من قطعة واحدة بتفاصيل لامعة، والأطقم المزينة بشخصيات الفتيات المفضلة، وغيرها من الرسومات والتفاصيل.

ولمحبات النشاط والرياضة، هناك تشكيلة كبيرة من الأزياء المصممة خصيصاً للمنطقة كأطقم الجري التي تتميز بقدرتها الكبيرة على التمدد، بفضل الأربطة اللينة المدمجة.

ويمكن للفتيات الحصول على حقائب الظهر العصرية بأشكالها وتصاميمها المتنوعة، أو الحقائب الأنيقة المزينة بطبعات مختلفة والمصنوعة من الجلد؛ أيضاً، يمكن للفتيات طلب تخصيص حقائب الظهر الخاصة بهن، عبر طباعة الحروف الأولى من أسمائهن أو إضافة السلاسل، وغيرها.