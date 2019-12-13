قمة التمكين الاقتصادي للمرأة تحتفي بالحملة العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة جلسة خاصة، للاحتفاء باختتام حملة الـ 16 يوماً، لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تطلقها هيئة الأمم المتحدة كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، بهدف حشد الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي من «القمة العالمية الثانية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها «نماء»، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، حيث تحدث خلال الجلسة كل من ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء، وكيتسيواي دلاميني، كبيرة الموظفين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت ريم بن كرم خلال الجلسة: «يعاني ثلث نساء العالم من العنف بجميع أشكاله، ويمثل العنف والمضايقات، التي تواجهها النساء في بيئة العمل قضية منتشرة على نطاق واسع، حيث تتعرض الضحايا بصورة متزايدة للعنف الجسدي والنفسي، الأمر يهدد مصدر رزقهن ويضيق عليهنّ سبل العيش».

ودعت بن كرم قادة الأعمال إلى اتخاذ خطوات فاعلة لتوفير بيئات عمل تعزز التنوع الوظيفي، وتدعم المرأة وتحترم كيانها، مسلطة الضوء على ضرورة «وضع سياسات قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يسهم في القضاء على ظاهرة المضايقات وحالات التمييز التي تتعرض لها المرأة في مكان العمل»، ومؤكدة التزام مؤسسة نماء في مكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية.

وهنأت كيتسيواي دلاميني الإمارات على انضمامها في شهر نوفمبر إلى سياسة مناهضة العنف الأسري ضد المرأة.

نماء

واستعرضت 5 رائدات أعمال مشاريعهن الناشئة أمام مجموعة من كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال جلسة حملت عنوان «فرصة نماء»، استضافتها فعاليات اليوم الثاني والختامي من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» 2019.

جاء ذلك بعد اختيار مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لخمسة مشاريع وشركات ناشئة من بين عشرات الطلبات ضمن مبادرة «فرصة نماء»، التي أطلقتها مؤخراً، بهدف توفير فرصة جديدة للشركات الواعدة، التي تملكها المرأة في دولة الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تقدير

وشهدت القمة تكريم الشركات الثلاث، حيث تصدرت شركة «كيدز» الشركات الناشئة، وحصلت شركتا «غيتبي» و«فينيال ميديا» على تقدير خاص، بناء على عروضهما التقديمية، التي تتميّز أعمالها وإمكاناتها بالقدرة على الاستمرار والاستدامة والارتقاء وتحقيق العوائد.

لجنة تحكيم

ضمت لجنة التحكيم (فرصة نماء) نخبة من المستثمرين، جمعت كلاً من فيرا فوتوريانسكي، موجه ومدير الابتكار في شركة «500 ستارت أبس»، ونيل فليمنج، ملاك أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولوسي تشاو من شبكة ملائكة الأعمال السيدات وشريف البدوي من شركة «500 ستارت أبس»، وجمانة جلاد، من شركة «مايندشفت كابيتال» الذين قيّموا الشركات الناشئة المشاركة بناء على مجموعة من المعايير لتحديد الفائز.