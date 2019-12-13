«بيور غولد للمجوهرات» تواصل التوسع وتفتتح متجراً في نخيل مول

المصدر: دبي- البيان

افتتحت سلسلة مجوهرات بيور غولد متجراً عصرياً في نخيل مول، الذي افتتح حديثاً بدبي في نخلة جميرا.

يأتي إطلاق المتجر في إطار الخطة الاستراتيجية لبيور غولد للمجوهرات، لزيادة عدد منافذ البيع في الإمارات، مع افتتاح 8 متاجر أخرى لعام 2020.

ويتميز المتجر الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع في نخيل مول بمظهر فاخر مع مساحات مضاءة بألوان زاهية مخصصة لأنواع مختلفة من المجوهرات.

وقال كريم ميرشانت، المدير التنفيذي لمجموعة بيور غولد: يعد نخيل مول وجهة جديدة مميزة للتسوق والترفيه، حيث يقع في موقع مركزي بمنطقة سكنية معروفة عالمياً.

وكثير من السياح يترددون على المنطقة للاستمتاع بشواطئها الرملية، والمنتجعات والمرافق الترفيهية، وهو أيضاً موقع سكني مطلوب للغاية.

ونعتقد أن هذه العوامل تجعل من نخيل مول موقعاً مثالياً لمتجرنا الجديد، ما يساعدنا في الوصول إلى جمهور أكبر. ويعد افتتاح المركز التجاري الجديد علامة على الثقة في الاقتصاد، كما يؤكد متجرنا الجديد التزامنا بسوق الإمارات.

وتتوفر مجموعة جديدة من المجوهرات الأنيقة من الذهب عيار 18 «قيراط» ابتداء من 399 درهماً إماراتياً، وهناك مجموعة واسعة من المجوهرات الماسية بأقل سعر مضمونة بأحدث التصميمات. وجميع العناصر تأتي مع عرض إصلاح وصيانة مدى الحياة مجاناً.