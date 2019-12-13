المصدر: دبي- البيان

تم إطلاق مجموعة «إيكو شيب» لتمنح المرأة العصرية حذاءً أساسياً تستمتع بارتدائه هذا الموسم.

يكمن السبب الرئيسي في كون هذه المجموعة مريحة للغاية توفر تقنية FLUIDFORM Direct Comfort التي تسمح للدورة الدموية بالتدفق عبر الساق وهذا بإبداع نعل صلب ومثالي يناسب الخطوط الطبيعية للقدم.

ويضمن التصميم المبتكر من «إيكو» تجربة مشي ثابتة وواثقة في حين تساعد السماكة الموجودة في المقدمة على منح القدم راحة أكبر وحركة أشبه بالطبيعية. وهذا يحقق المطلب في إظهار الساق بشكل أطول كما يعطي أيضاً طولاً إضافياً للمرأة دون أي تأثير سلبي على راحة القدم. تستخدم تقنية FLUIDFORM مواد طرية ومطورة للشعور بالمرونة والخفة كما أن الدعم والتوسيد تضمن لك راحة رائعة طول اليوم.

والمجموعة مصنوعة من الجلود الفريدة والفاخرة والمطورة في مدابغ إيكو، مما يمنحها الشكل النهائي المبهر من جميع الجوانب. ويقدم إيكو كافة الجلود الناعمة التي تتدرج من اللمعة الوسط وحتى اللمعة الفائقة المثالية للتصاميم الرسمية. في حين أن أيكو جراي وولف عبارة عن جلد البقر المصبوغ بشكل طبيعي. بينما ايكو نوبك هي جلود عجل ناعمة جداً مصنوعة من جلد العجل الأوروبي. كما تستخدم العلامة أيضاً ايكو فول جرين كاف شاين الطرية ذات اللمعان والملمس الناعم للتمتع بمظهر رائع.

تضم التشكيلة أحذية بوت متوسطة الارتفاع سهلة الارتداء مزودة بسحاب وتلك ذات السحاب المزدوج وجزمات تشلسي والجزمات العالية. كما تتوفر هذه المجموعة بـ 3 ارتفاعات مختلفة للكعب تلبي مختلف الأذواق وتمنح القوام المطلوب والمظهر الجميل دون التأثير سلباً على راحة القدم.