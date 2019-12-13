بحث دور الحكومات العربية في تطوير الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

عقدت منظمة «رايب إن. سي. سي»، بالتعاون مع «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» طاولة مستديرة للحكومات والهيئات الناظمة العربية لبحث «دور الحكومات العربية في تطوير الإنترنت».

وسلط الاجتماع الضوء على الفرص والتحديات الحالية، التي تواجهها الحكومات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل إدارة موارد الإنترنت، كما تم بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالإنترنت على مستوى المنطقة.

وعقد الاجتماع مؤخراً في فندق ريتز كارلتون دبي وشهد حضور ممثلين من دول عربية عدة. وافتتحت الأعمال التي استمرت على مدار يوم كامل، بكلمات رئيسية ألقاها حمد المنصوري، مدير عام «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»؛ وسلام يموت، عضو مجلس إدارة منظمة «رايب إن. سي. سي».

وقال حمد المنصوري: لدينا قضايا استراتيجية مهمة لدراستها ومناقشتها، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الرئيسية، التي تمثل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه، ويشمل ذلك مستقبل الإنترنت في ضوء العدد المتنامي للمستخدمين في المنطقة، وأهمية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول عناوين الإنترنت، وما يترتب على ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود المشتركة وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في هذا المجال.