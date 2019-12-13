«اتصالات» تستعرض إنجازاتها في شبكة الجيل الخامس ومبادرات التحول الرقمي

سلّط مسؤولون تنفيذيون بـ«اتصالات» الضوء على أبرز إنجازات الشركة على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G، ومبادرات التحول الرقمي، وتقنيات الجيل القادم، وذلك خلال قمة قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي جرت فعالياتها مؤخراً في دبي تحت شعار «كل شيء متّصل بالشبكات الذكية». وخلال مشاركته في جلسة نقاشية تحدث حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «اتصالات»، حول موضوع شبكة الجيل الخامس ودورها في خدمة المجتمعات، في حين شارك الدكتور كمال شحادة، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والقانونية في «اتصالات» في جلسة حوارية بعنوان «عام تطورات شبكة الجيل الخامس: من الحلم إلى الواقع»، كما بحثت القمة عدداً كبيراً من الموضوعات، من أهمها اقتصادات شبكة الجيل الخامس، ودورها في تحقيق النمو، وأهمية شبكة الألياف الضوئية في تمكين شبكة الجيل الخامس، والحلول المقترحة لاستكمال الإطلاق التجاري للشبكة.

وشارك علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «اتصالات» في جلسة حول موضوع تخطيط القدرات في عصر بيانات الجيل الخامس، وإدارة كمية البيانات الضخمة التي تم إطلاقها في عصر شبكة الجيل الخامس، ومواءمة تخطيط القدرات مع باقات خدمات شبكة الجيل الخامس الرقمية، ودور الأقمار الصناعية في حماية وضمان حركة البيانات.

وشاركت المهندسة فاطمة صالح، نائب الرئيس، إدارة التفعيل الشبكي الثابت في «اتصالات»، بجلسة ركزت على تخطيط البنى التحتية في المدن الذكية، كما ناقشت الجلسة دور شبكة الألياف الضوئية في بناء وتخطيط المدن الذكية، وركائز المدن الذكية، والمتطلبات الأساسية لبناء المدن الذكية، علاوة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في بناء المدن الذكية. وشارك المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر»، في جلسة بعنوان «قواعد اللعبة تغيرت».

ونجحت «اتصالات» في إحراز سرعة قياسية جديدة لشبكة الجيل الخامس المستقلة (Standalone)، حيث وصلت سرعات التحميل إلى 3.1 جيجابيت في الثانية، لتكون بذلك أول مشغل في العالم يحرز هذه السرعة عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة التي تعتمد على المعايير الشبكية المخصصة للجيل الخامس. وحازت «اتصالات» لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشبكة النطاق العريض الأسرع في دول التعاون، وأفريقيا، والمنطقة العربية خلال 2019، من جانب شركة Ookla، العالمية في تطبيقات اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات. دبي - البيان