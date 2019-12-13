«مرحبا» تتوسع وتحدث صالاتها بدبي وحول العالم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مرحبا»، التابعة لدناتا، والتي توفر خدمة الاستقبال والمساعدة للمسافرين في المطارات، عن مزيد من التوسعات في شبكتها العالمية.

وتقوم الشركة بتحديث إحدى صالاتها في دبي كما ستفتتح صالة إضافية في جنيف بسويسرا.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الأول خلال الصيف المقبل وافتتاح الصالة في سويسرا نهاية 2020.

وأعلنت «مرحبا» أيضاً عن نيتها تحديث التصميم والعلامة التجارية صالات دناتا في مطارات جنيف وزيوريخ بسويسرا وسنغافورة، لتصبح جميع مرافقها تعمل تحت العلامة التجارية نفسها خلال العامين المقبلين.

وتعكس هذه المشاريع التزام «مرحبا» تجاه ضمان تجربة مطار مميزة لجميع المسافرين حول العالم.

ويعطي فريق عمل الشركة، التي بدأت خدماتها في المطارات منذ 28 عاماً، الأولوية للعميل دائماً، ويقدم أفضل تجارب سفر لنحو 3 ملايين مسافر سنوياً.

وقال شهاب العوضي، رئيس مرحبا: يسرنا أن نوسع نطاق تواجدنا العالمي ونطور خدماتنا من خلال افتتاح وتوسيع وإعادة تصميم عدد من صالاتنا في أكثر المطارات إشغالاً.

ولا تقتصر تجربة السفر اليوم على الأجواء فقط، بل إنها تبدأ منذ الوصول إلى مبنى المسافرين، الذين يتوقعون خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربتهم في المطارات، ومستندين إلى شبكتنا العالمية وخبراتنا الواسعة.

نفتخر بتوفير صالات فاخرة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين في جميع الدرجات، ونتطلع إلى استقبال المزيد من العملاء في صالات «مرحبا» وتقديم مستوى الخدمات نفسه لهم في جميع أنحاء العالم.

وستوفر «مرحبا» تجربة متسقة في صالاتها وتقدم مستوى الخدمة نفسه للمسافرين بغرض الأعمال والسياحة على السواء.

وتوفر جميع مرافقها مناطق جلوس مريحة وخدمة إنترنت لاسلكي سريع للغاية وتجربة تناول طعام تلبي جميع المتطلبات، ويضم عدد من الصالات مناطق هادئة للاسترخاء والاستحمام ومناطقة خاصة بالأطفال.

وبالإضافة إلى افتتاح صالات جديدة وتحديث العلامة التجارية لصالات أخرى، سوف تدير «مرحبا»، مع فريق عمل يبلغ عدده 800 موظف، 13 صالة مطار للمغادرين في 5 دول لاستقبال 2.6 مليون مسافر سنوياً.