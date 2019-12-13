طيران الإمارات تنسق مع شركائها لذروة موسم السفر

المصدر: دبي - البيان

عقدت طيران الإمارات وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً أمس لمناقشة الاستراتيجيات والمبادرات المشتركة التي سيتم تنفيذها قبيل الدخول في ذروة موسم السفر جواً من دبي وإليها وعبرها.

وناقش المجتمعون مختلف الاستراتيجيات والخطوات التي سيتم تنفيذها، والتي ستضمن حركة الركاب بسلاسة من وإلى مطار دبي الدولي وداخله، وذلك قبيل بدء الموسم الذي سيشهد إقبالاً قياسياً على السفر الجوي، وأعداداً قياسية غير مسبوقة من المسافرين المغادرين والقادمين والعابرين.

كما تطرق النقاش إلى الوسائل التي تكفل انتقال الركاب بيسر وسلاسة عبر جميع مرافق المطار، والحد من الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى المطار والخارجة منه، وضمان توفير مختلف الوسائط لنقل الركاب، وتقليل أوقات الانتظار.

وسيتم تسخير كل الجهود لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمسافرين في مختلف المراحل.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن المبادرات التي سينفذها جميع الأطراف لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتسهيل حركة الركاب القادمين والمغادرين من وإلى المطار وعبره.