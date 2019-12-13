فنادق دبي تسجّل طلباً قوياً في نوفمبر

المصدر: دبي- وائل الخطيب

سجلت فنادق دبي طلباً قوياً خلال نوفمبر الماضي حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن شركة إس تي أر.

وبناءً على البيانات اليومية من نوفمبر، تبين تفوق الطلب على العرض حيث سجل العرض زيادة 8.8% فيما بلغ معدل الطلب 8.9%. وبحسب التقرير بلغ متوسط السعر اليومي 610.19 دراهم، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 5101.01 درهم.

ومن جهة أخرى ازداد العرض والطلب بنفس الوتيرة خلال الشهر تقريبا ولاحظ محللو «إس تي أر» أن البيئة التنافسية الحالية تواصل الضغط على أصحاب الفنادق للحفاظ على متوسط السعر اليومي تمشياً مع الاتجاهات السنوية حتى الآن.