«ديستريكت» تتطلع لجذب الشركات الصينية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تتطلع دبي إلى استقطاب الشركات الصينية لاستشراف فرص في منطقة ابتكار مخصصة في المدينة تكون «مُمَكِّنة قوية» لمبادرة الحزام والطريق بحسب «ديلي تشاينا».

ونقلت الصحيفة عن نديمة ميهرا، نائب رئيس ديستريكت 2020 قولها، إن المنطقة التي تشكّل مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات إكسبو دبي الذي يمتد 6 أشهر، تتطلع إلى جذب الشركات الصينية التي تتواءم مع نظام الابتكار القائم على التكنولوجيا والاستفادة من المدينة كمنصة انطلاق للتوسع الدولي مضيفةً أن الصين والإمارات يجمعهما تاريخ طويل ومثمر من التعاون الاقتصادي الذي تتوق إليه دبي للمساعدة على الاستمرار من خلال منصة النمو التي ستوفرها دسيتريكت 2020.

وأشارت إلى أن الشركات الصينية رائدة بالفعل في العديد من التقنيات المختلفة مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي إلى شبكة إنترنت الأشياء وكلها تنسجم مع أجندة ديستريكت.