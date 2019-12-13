الدولار يستحوذ على 84.7% من عملة تقويم البنوك الإماراتية بالعملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي - وام

لا تزال عملة المطالبات الرئيسية بالنقد الأجنبي المستحقة على البنوك الإماراتية هي الدولار الأمريكي بنسبة 84.7% في نهاية الربع الثالث مقارنة مع 81.1% خلال النصف الأول من العام 2019 بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية 631 مليار درهم خلال الربع الثالث بنمو 2.7 % مقارنة مع النصف الأول من العام. وجاء اليورو بالمركز الثاني في قائمة عملة التقويم للبنوك الإماراتية بالعملة الأجنبية وبنسبة وصلت إلى 7.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع 10.9% في النصف الأول من العام ذاته.

وعلى صعيد عملية تقويم البنوك بالعملة السعودية حلّ الريال بالمركز الثالث بنحو 2 % مع نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1.6% في النصف الأول من 2019 ونحو 1.2% في الربع الأول. أما الجنيه الإسترليني فقد بلغت نسبته من إجمالي عملة تقويم البنوك نحو 1.9% نهاية الربع الثالث مقارنة مع 2 % في النصف الأول من العام ذاته في حين وصلت نسبة الين الياباني 1.3% ونسبة 0.2% لكل من اليوان الصيني والدينار البحريني والدينار الكويتي.