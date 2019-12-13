عبد الله بن زايد يبرز دور «مبادلة» في بناء الكوادر الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تغريدة على «تويتر» أبرز فيها دور مجموعة «مبادلة» في بناء الإنسان وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل في مختلف مجالات الاستثمار في دول العالم.

وتضمنت التغريدة فيديو قصيراً بعنوان : «بناء الإنسان» استعرض فيه 3 من شباب الإمارات تجاربهم الناجحة في إدارة استثمارات المجموعة في عدد من الدول والأسواق الواعدة حول العالم شملت الصين وروسيا وبريطانيا.

وأكد الشباب نجاح استراتيجية «مبادلة» في تأهيل جيل من الشباب الإماراتي القادر على إدارة الاستثمار ومواجهة التحديات في أسواق العالم المختلفة وقادر على التعامل مع الثقافات واللغات المتنوعة، وفي الوقت ذاته يتمسك بثقافته وقيمه ليكونوا سفراء وممثلين لوطنهم، وداعمين لتنمية علاقات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.