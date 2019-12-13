«موسم الهدايا» يمنح المتسوّقين أفضل الصفقات

المصدر: دبي - بشار باغ

شهدت مراكز التسوق في دبي، أمس، تقاطر آلاف الزوار مع انطلاق الدورة الأولى لفعالية «موسم الهدايا» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، وتستهدف منح الزوار والمقيمين الفرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي يتميز بها هذا الموسم.

وتشارك مجموعة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية في موسم الهدايا من خلال عروض وتخفيضات متنوعة وواسعة على مختلف المنتجات بدءاً من الألبسة والأكسسوارات وصولاً إلى الأجهزة الإلكترونية.

وتشهد مراكز التسوق في دبي خلال موسم نهاية العالم العديد من الأنشطة الاحتفالية والفعاليات، إضافة إلى العروض الترويجية.