بنك دبي التجاري يحصد 3 جوائز

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري بثلاث جوائز، ضمن جوائز «بانكر ميدل ايست للمنتجات المصرفية» لعام 2019، وذلك عن «أفضل خدمات للتحول الرقمي»، و«أفضل مركز اتصال»، و«أفضل حلول لإدارة النقد». وتسلم الجوائز الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا ببنك دبي التجاري، في حفل أقيم مؤخراً في مقره الرئيسي بدبي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: ترتكز سياستنا في بنك دبي التجاري على وضع العملاء بالمقام الأول، واعتماد التقنيات المتطورة في خدماتنا، لتوفير أفضل تجربة مصرفية لهم من خلال تمكينهم من إجراء معاملاتهم المصرفية، عبر الإنترنت أو من خلال هواتفهم المحمولة أو من خلال مركز الاتصال.