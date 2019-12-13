توقّع زيادة الرواتب ببعض القطاعات 2020

المصدر: دبي - البيان

توقع دليل الرواتب لدولة الإمارات لعام 2020، الذي أصدرته شركة كوبر فيتش، أن تبقى الرواتب في الإمارات ثابتة على نطاق واسع في معظم القطاعات.

ومع ذلك، فإن التقرير يميز قطاعات محددة تستعد لزيادة الرواتب السوق لعام 2020.

وفقاً لآخر دليل للرواتب، من المتوقع أن تزيد الرواتب في قطاع الخدمات الاستراتيجية بنسبة 5%، بينما ستشهد الرواتب في قطاعات إدارة الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاتصالات زيادة تبلغ حوالي 2%.

وتوقّع الدليل أن يتجه سوق العمل في الإمارات إلى زيادة الاستقرار في الوظائف التي تشتد الحاجة إليها في عام 2020 بعد سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة وعمليات الدمج.

وأعرب تريفور مورفي، مؤسس كوبر فيتش ورئيسها التنفيذي، عن تفاؤله بأنه على الرغم من الزيادات الصغيرة في الرواتب، فإن مشاريع التطوير في الإمارات ستعزز سوق العمل بشكل كبير وتخلق تدفق إيرادات جديدة في الأشهر المقبلة.

وقال: على الرغم من زيادة الرواتب الهامشية، فإن مشاريع البنية التحتية المستمرة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، والمشاريع العقارية والسياحية والترفيهية في الإمارات تشكل دفعة قوية لسوق العمل.