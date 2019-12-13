6.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.6 مليارات درهم خلال الأسبوع.

وشهدت الدائرة تسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم منها 66 مبايعة لأراضٍ بقيمة 450 مليون درهم و618 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 850 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق على صعيد عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.3 مليارات درهم منها 109 رهون أراضٍ بقيمة 3.5 مليارات درهم، و180 رهن فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، ورهن بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 800 مليون درهم.