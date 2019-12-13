هوكو تحصد جائزتين خلال فعالية «في إم وير 2019»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة «هوكو» لحلول البنى السحابية الهجينة وعمليات التطوير والحوسبة السحابية ومساحات العمل الرقمية، على جائزة أفضل شريك للخدمة من «في إم وير» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جائزة النجم الصاعد للشركاء عن الإمارات. وتبرز الجائزة أهمية شراكة هوكو مع في إم وير، والتزامها المستمر تجاه تقديم أفضل الحلول ذات المستوى العالمي لتقديم أعلى معايير خدمة العملاء.

وقال ديليب كاليات، رئيس هوكو: «نستثمر في المستقبل عبر تطوير فريق معتمد ومتميز يركّز في عمله على الشراكة مع العملاء وتحقيق مزايا الحوسبة السحابية والتطبيقات المعاصرة. نؤمن تماماً بأن كوننا الشريك الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بالكفاءات الخمس لإتقان الخدمة هو دليل على مكانتنا والتزامنا بأن نكون المستشار لإعداد العملاء لرحلتهم المستقبلية».