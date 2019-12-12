«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» يعلن 3 استثمارات مع شركات عالمية بـ 225 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» -الذي أطلقته «مبادلة للاستثمار» برأس مال مليار دولار ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له- عن أول 3 استثمارات له بـ 225 مليون دولار ما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للمال والأعمال.

ويأتي تأسيس الاستثمارات الثلاثة منسجماً مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق والمتمثلة في بناء شركات مع أبرز شركات الاستثمار والأعمال في العالم لتحقيق عوائد تجارية مجزية وتأسيس قاعدة أعمال مستدامة في أبوظبي.

وتم إطلاق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» في أبريل 2019 لتزويد الشركات بقاعدة انطلاق في أبوظبي من أجل توسعة أنشطتها وتعزيز حضورها العالمي عبر نصفي الكرة الشرقي والغربي.

وتؤسس الاستثمارات الثلاثة حضوراً فعلياً في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي -المركز المالي الذي يتيح للشركات في مختلف القطاعات الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تنشأ في أبوظبي- وقد تم الإعلان عن الاستثمارات الجديدة على هامش مؤتمر «سولت 2019» في أبوظبي.

ويتمثل أول هذه الاستثمارات في شراكة استراتيجية بين مجموعة أفينيو كابيتال العالمية ومقرها نيويورك وتدير أصولاً استثمارية بأكثر من 10.4 مليارات دولار في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وقد التزم صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز«بتخصيص 100 مليون دولار لتنفيذ استراتيجية عالمية جديدة.