مؤشر دولي: الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات أداءً 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في قائمة أفضل ثلاثين اقتصاداً أداءً لعام 2019 نشرتها صحيفة «إندبندنت استراليا» أخيراً لمؤشر أداء الاقتصادات العالمية الذي تصدره الصحيفة سنوياً، وهو مؤشر مركب يقيس أداء الاقتصادات وفاعليتها ومعدلات نموها واستقرارها.

ويستند المؤشر إلى عدد من التقارير الدولية التي تتضمن مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة «هيريتيج فاونديشن»، وتقرير حرية ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، ومعهد فريزر الكندي وغيرها من المؤسسات البحثية العالمية، ويتألف من 8 مكونات رئيسة، وهي: دخل الفرد، ونمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الثروات، والوظائف ومعدلات التضخم والضرائب، إضافة إلى كل من صافي الدين الحكومي والحرية الاقتصادية.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول من القائمة، أما الاقتصادات التسعة الأخرى فهي على التوالي: بروناي، هونغ كونغ، النرويج أيرلندا، سويسرا، مالطا، لوكسمبورغ، الإمارات، تايوان.

وعربياً، حلّت الكويت في المركز 15 والبحرين 18، فيما جاءت بلغاريا في نهاية القائمة في المركز 30.

وتراجع ترتيب الولايات المتحدة خمسة مراكز من 29 في العام الماضي إلى 34 حالياً، لتخرج من قائمة الـ30 الأفضل. وبلغ الدين الفيدرالي الأمريكي أخيراً علامة فارقة لم يعلن عنها البيت الأبيض. وتمت إضافة 3 تريليونات دولار إلى الدين منذ تنصيب دونالد ترامب.