«دو» تستضيف المؤتمر الدولي لمصادقة شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

استضافت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمصادقة شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، تحت شعار «بناء مستقبل الجيل الخامس».

وشهد الحدث الذي نظمته دو، بالتعاون مع المنتدى الدولي للمصادقة، في فندق شيراتون مول الإمارات بدبي، مشاركة واسعة من جانب خبراء وقادة قطاع الاتصال على مستوى المنطقة والعالم.

وافتتح جاسم العوضي، نائب أول للرئيس لعمليات الخدمة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المنتدى بكلمة افتتاحية، سلّط فيها الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية ومشغلو الشبكات والمصنعون ومزود الخدمات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوضع وتطوير معايير شبكات الجيل الخامس بطرق مبتكرة.