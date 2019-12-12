«إم إس سي كروزس» توقّع اتفاقية حقوق رسو تفضيلية في ميناء راشد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إم إس سي كروزس» توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع موانئ دبي العالمية لحقوق الرسو التفضيلية في ميناء راشد بدبي.

وبفضل تزايد معدلات الطلب، ستعزز شركة الرحلات البحرية التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقراً لها، مكانتها كأكبر مشغل للرحلات البحرية في منطقة الخليج.

وقّع الاتفاقية جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لخطوط إم إس سي كروزس، ومحمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي بي آند أو، والمدير التنفيذي لميناء راشد، وذلك على متن السفينة «إم إس سي بيليسيما»، السفينة الأحدث والأكثر تطوراً من الناحية البيئية في أول ظهور لها في المنطقة وأول حفل لرسوها في ميناء راشد.

وقال محمد المناعي: نثمّن بشكل كبير القرار الاستراتيجي الذي اتخذته شركة «إم إس سي كروزس» بتوسيع عملياتها الإقليمية انطلاقاً من دبي، والذي سيمثل محطة جديدة في العلاقات طويلة الأمد وذات المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. ويسعدنا بشكل خاص أن السفينة الجديدة «إم إس سي - بيليسيما»، المعروفة بالمعايير البيئية المرتفعة، ستتخذ من ميناء راشد منطلقاً لرحلاتها البحرية في الموسم الشتوي 2019-2020، ونحن بدورنا في ميناء راشد نستثمر باستمرار في تعزيز الخدمات وأنظمة الدعم لأسطول سفن الرحلات الحديثة.

وأضاف: «يأتي الاتفاق في الوقت الذي يشهد فيه ميناء راشد زيادة مضاعفة في معدلات التدفق السياحي. ويعود الفضل في تعزيز هذا الأداء القياسي لمبنى حمدان بن محمد للمسافرين، والذي يعد أكبر منشأة مغطاة للرحلات البحرية في العالم، حيث يمكنه استقبال 14,000 مسافر يومياً. وتماشياً مع سعي موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لتحقيق رؤية دبي للسياحة بالوصول إلى 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020، فلا شك أن توجهات «إم إس سي كروزس» في السنة المقبلة ستصب في صالح دعم هذه الرؤية».

وقال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «تأتي الشراكة في إطار جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للرحلات البحرية في المنطقة. وفي ظل مواصلة المدينة تقديم خدماتها المتميزة لزوارها القادمين عبر السفن السياحية، فإننا ملتزمون في ذات الوقت بحماية البيئة الطبيعية، وسندعم جهود الشركاء لتبني ممارسات حماية البيئة والاستدامة في كل الأنشطة. ولا شك أن هذا التعاون طويل الأمد مع شركائنا سيمكّننا من تسليط الضوء على جهود دبي في المحافظة على البيئة على مدار العام».

وتأتي الاتفاقية على خلفية توقعات شركة «إم إس سي كروزس» باستقطاب أكثر من 180 ألف مسافر في دبي هذا الموسم، وهو رقم سينمو تدريجياً خلال فترة سريان الاتفاقية الجديدة. وستقوم «إم إس سي كروزس» باستقطاب العديد من السفن لترسو في دبي خلال مدة العقد، مما يعزز مكانتها كخيار أول لعشاق سياحة الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم بحثاً عن الجو الرائع الذي يتسم به موسم الشتاء في منطقة الخليج.