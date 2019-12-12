استعراض أفضل الحلول التقنية بإدارة تكاليف ومخاطر المشاريع

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

شهدت دبي أمس فعاليتي المؤتمر الدولي للمحكمين وخبراء القطاع الهندسي ومؤتمر لإدارة التكاليف والمشتريات والمخاطر بحضور أكثر من 200 مشارك يمثلون 15 دولة لبحث آخر المستجدات في المجالين.

أكد الدكتور ماجد فاروق حنا المدير رئيس اللجنة التنفيذية للفعاليتين، أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التحكم بالتكاليف وإدارة المخاطر في الأعمال والمشاريع الحديثة، وقال حنا على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة التكاليف والمشتريات والمخاطر الذي تستضيفه دبي على مدى يومين ويختتم أعماله اليوم، إن المؤتمر ناقش أفضل الممارسات في مجال الإبداع في التحكم في المشاريع واستعراض أفضل الحلول التقنية في مجال إدارة التكاليف والمخاطر في المشاريع.

وقال حنا إن أهمية المؤتمر الدولي للمحكمين وخبراء القطاع الهندسي تنعكس في كونه يشكل قاعدة التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الإنشاءات.

وأضاف المهندس محمد فتحة الممثل الدولي الرسمي لاتحاد المهندسين العرب وهيئة التحكيم الهندسي، يشكل التحكيم وسيلة أساسية لحسم المنازعات ذات الطابع الهندسي، من هنا تأتي أهمية هذه الفعالية لتعريف المشاركين بأحكام وقواعد التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات نتيجة لتنوع أنماط العقود الهندسية، وأكد الدكتور علاء عشماوي عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بدبي، أن هذه الفعالية تعد منصة للتميز في مشاركة الخبرات الدولية لمشاركة خبراتهم والدروس المستفادة في المجال وصولاً إلى أفضل الممارسات في مجال التحكيم.

وشهد اليوم الأول حفل توزيع جوائز لأفضل الممارسات في مجال التحكيم والخبرة في القطاع الهندسي، حيث فاز في فئة المؤسسات إدارة عقود المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، وفازت مؤسسة دار للاستشارات بجائزة التميز في إدارة العقود في المشاريع الهندسية، وفاز في فئة الأفراد الدكتور يوسف الخاجة بجائزة المحكم المتميز عن هذا العام، والمحكم ستيوارت كيندي بجائزة الوسيط المتميز عن هذا العام، وفاز الخبير المهندس روهيت سينجال بجائزة الخبير الهندسي عن هذا العام، وفازت المحكمة لينورا ريسنبرج بجائزة المرأة الرائدة عن هذا العام، وفاز جيمس بريدجمان بجائزة الريادة في التحكيم والوساطة عن هذا العام، وبفئة المؤسسات المهنية فاز الدكتور دانييل براون بجائزة المحكم والخبير المتميز عن هذا العام في خدمة المجتمع وخدمة القطاع الهندسي، وفاز معهد المحكمين البريطانيين بجائزة أفضل مؤسسة غير ربحية في مجال التحكيم.